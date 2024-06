Assoluti Atletica | ok Melluzzo Dosso Simonelli Arese e Battocletti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) La Spezia, 29 giugno 2024 – Non tradiscono le attesee Carmassi. Ma anchenon sono da meno. La prima giornata dei Campionati italianidileggera dà grandi spunti. Lorenzoconquista il titolo dei 110 ostacoli con 13''18, con vento contrario ed è la sua seconda miglior prestazione dopo l'oro europeo di Roma. Nei 100 metri il favorito Matteostabilisce il record personale 10''12, mentre Samuele Ceccarelli, secondo, si ripresenta sulla scena con un 10''21; nelle donne Zaynabtrionfa in 11''20 e nei 100 ostacoli Carmassi corre in 12''87. Per Pietronei 5000 è un 13'35''97 dopo un bella gara combattuta con Pietro Riva (secondo con 13'40''31), mentre è tutto facile per la bicampionessa europea Nadia, che si fa in solitaria gli ultimi due giri e conclude in 15'24''69.