Sondaggi politici Euromedia no a premierato e autonomia ma gli indecisi sono tanti

(Di venerdì 28 giugno 2024) In particolare sull’tra gli elettori di FdI e M5S molti ancora non si esprimono Secondo gli ultimidisarà probabilmente una gara avvincente quella tra favorevoli e contrari alle due riforme costituzionali varate dal governo. Per adesso prevalgono i no, maina non avere ancora le idee chiare. Partiamo dall’differenziata, qui i contrariil 40,6% e superano del 5,6% i favorevoli, cheil 35%. La percentuale di apprezzamento più alta di trova tra i leghisti, 67,1%, e poi tra i forzisti, 66%, ma anche coloro che votano Fratelli d’Italiain gran parte, per il 64,4%, per il sì. Tuttavia la quota di contrari tra gli elettori di alcuni partiti di opposizione è ancora maggiore, del 75,2% tra i democratici e del 78,6% tra quelli di Avs.