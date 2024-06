GTA | i tempi sono maturi per un film o una serie TV secondo il fondatore di Rockstar Games

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 28 giugno 2024) Dan Houser, ex-vicepresidente edi, ha ammesso cheTV di GTA nonpiù da escludere, visto che adesso idecisamenteper vedere sempre più trasposizioni di questo tipo nel mondo dei videogiochi. L’ex dirigente del team si sviluppo americano ha preso parte ad una nuova interista con The Ankler, condividendo delle informazioni inedite in merito alla decisione dello studio di non portare le proprie IP nei cinema o sul piccolo televisore di casa grazie alla serialità televisiva. Dan Houser ha ammesso che in passato ha ricevuto non poche proposte in merito alla produzione di adattamenti per ladi Grand Theft Auto, aggiungendo però che in quel dinon hanno deciso di accettarle perché preoccupati per la qualità finale di questo prodotti.