FOTO Apollo Boxe Casapulla | exploit alle eliminatorie regionali 5 qualificati ai Campionati Italiani Gym Boxe

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 28 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoImportantea livello regionale per l’che ha conquistato cinque pass per iGym, che si terranno a Fermo dal 4 al 7 luglio. Ottime le prove degli atleti casertani che hanno superato in maniera agevole lee ora rappresenterannoe la Campania a livello nazionale. Ad emergere sono stati: Gennaro Stoto (categoria Junior 57 kg), Fabio Stoto (categoria Junior 63 kg), Martina Arenella (categoria Junior 63 kg), Claudia Piccirillo (categoria Senior 69 kg) e Federica Ciaramella (categoria 75 kg). Il team deglinatori formato da Marco Pecoraro e Antonio Merola ha saputo guidarli con grande passione e competenza contribuendo in maniera importante alla loro crescita.