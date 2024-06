Football americano i Guelfi Firenze e la finale scudetto | Daremo il massimo dall’inizio alla fine

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024), 28 giugno 2024 – Inon vogliono sentir parlare di rivincita, perché i viola delnon si preparano a una vendetta sportiva sui Panthers Parma, ma piuttosto a giocare la sfida per il titolo di campioni d'Italia. Certo la partita che andrà in scena stasera alle 21 allo Stadio Bruno Benelli di Ravenna è una replica della2023, ma i viola affronteranno la partita di oggi con il solo obiettivo di aggiudicarsi l'Italian Bowl, dunque nella loro mente non c'è spazio per il doloroso ricordo delladello scorso campionato, quando tra le mura del Glass Bowl di Toledo (Ohio) furono sconfitti proprio dai Panthers Parma. Isono una squadra diversa rispetto a quella che si inchinò al termine dello scorso campionato, hanno lavorato per tutto l'anno per ritornare ine per vincere il titolo.