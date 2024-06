Donzelli FdI a Fanpage | Nessun partito è stato mai spiato come noi tantomeno quelli di sinistra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 28 giugno 2024) Va bene fare pulizia di soggetti nostalgici o antisemiti, va bene dimostrare che unsa fare tesoro delle critiche, va bene anche che i media esultino per i presunti scoop a cavallo tra ignoranza e goliardia, ma da Fratelli d’Italia non si accetta che un’opera sistematica di spionaggio, a senso unico, venga spacciata per giornalismo d’inchiesta equilibrato e imparziale.replica amente quando dice di avere utilizzato lo stesso metodo adottato con Gioventu Nazionale anche con altre formazioni politiche e, soprattutto, con ildemocratico – attacca Giovanni– Questa è una bugia. Non ci risulta che ad altre formazioni politiche precedentemente toccate dalle loro inchieste siariservato lo stesso trattamento.