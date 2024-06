Trenord cerca nuovi capotreno al via candidature

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Milano, 3 giu. (Adnkronos) –selezionacapitreno. Dalle 12 di domani, martedì 4 giugno, sarà possibile inoltrare la propria candidatura per entrare nel team di personale responsabile del servizio a bordo delle oltre 2.200 corse effettuate ogni giorno in Lombardia, in sette province delle Regioni vicine e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express. Sarà possibile partecipare alla selezione fino al 20 giugno prossimo, secondo le indicazioni che saranno rese disponibili domani sulla pagina ‘Lavora con noi’ del sito.it. Il, spiega la società, “garantisce il rispetto degli standard di sicurezza di ogni corsa; per quella corsa, è il volto che l?azienda mostra ai viaggiatori ed è quindi incaricato di organizzare e gestire la comunicazione e l?assistenza”.