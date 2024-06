Possiamo fare a meno della Cina? Riflessioni sul futuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) NEL 2023 L’INTERSCAMBIO totale Ue-ha toccato i 737 miliardi di euro (-14% anno su anno). L’Ue ha esportato beni per 223 miliardi (-3%) e ha importato merci per 514 miliardi di euro (-18%). Nel 2023 il deficit commerciale dell’Ue con laha raggiunto i 291 miliardi di euro, segnando una riduzione di 106 miliardi di euro rispetto al 2022, ovvero una diminuzione del 27%. Il tema del deficit, sebbene in forte riduzione nel corso del 2023, anche a seguito di un netto calo dell’export cinese verso l’Ue, è stato al centro del recente 10th EU-China High-level Economic and Trade Dialogue: l’Ue ha sollevato la questione del limitato accesso al mercato cinese per le imprese europee, in particolare nei settori delle esportazioni agroalimentari, dei dispositivi medici, dei cosmetici e degli alimenti per l’infanzia.