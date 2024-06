Platini | A Napoli se stavi perdendo il pallone tornava in campo dopo venti minuti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 3 giugno 2024) Michelintervistato da Tuttosport. L’ex presidente dell’Uefa parla con il direttore Vaciago, oltre che di Juventus, anche di Ceferin, Fifa, Infantino e Superlega.: «La nuova Champions è stupida, più partite solo per racimolare più soldi» Le piace la nuova Champions? «È stupida. Non mi piace. Ci sono più partite ma solo per racimolare più soldi, senza una logica. Credo sia nata perla pressione della Superlega. Che poi alla fine la Superlega la faranno comunque». Cosa pensa di Ceferin e Infantino? «Non sono niente e vengono dal niente. Sono personaggi che sono nel calcio per il potere, ma i capi del calcio sono sempre stati i giocatori e devono essere loro. Sono i Baggio, i Del Piero, gli Mbappé, gli Haaaland, i Klopp, i Guardiola, gli Ancelotti».