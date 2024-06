Matteotti toccanti le celebrazioni alla Camera Peccato per La Russa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) di Leonardo Botta Il 30 maggio scorso correva il centenario dell’ultimo discorso di Giacomodei Deputati (qualche giorno prima avevo ascoltato, in un teatro salernitano, la toccante rievocazione dell’intervento del deputato socialista nel 1924, in cui contestava appassionatamente, tra le continue obiezioni e interruzioni dei deputati fascisti, la validità delle elezioni politiche svoltesi il mese prima). La ricorrenza è stata celebrata a Montecitorio in maniera sentita e bipartisan (anche se si sono notate alcune, direi fisiologiche assenze di parlamentari di destra). Significativi sono stati la presenza di Gianfranco Fini (colui che con la svolta di Fiuggi si lasciò alle spalle l’esperienza del Msi, visitando Israele e parlando per la prima volta del fascismo come “male assoluto”) e il commento di Giorgia Meloni: “Oggi siamo qui a commemorare un uomo libero e coraggioso ucciso da squadristi fascisti per le sue idee”.