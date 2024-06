La Costituzione vista dagli studenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sei onoreficenze al merito della Repubblica sono state consegnate ieri. A Macerata la festa per il 78esimo anniversario della Repubblica è iniziata con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti e proseguita in piazza della Libertà, dove alla presenza delle autorità il prefetto Isabella Fusiello ha letto il messaggio del presidente Mattarella. Hanno poi preso la parola il sindaco Parcaroli, che ha ricordato "la necessità di impegno per la pace, la libertà e lo sviluppo, con un occhio ai giovani e al futuro", e il rettore Unimc John McCourt che, citando il padre costituente Piero Calamandrei, ha sottolineato l’importanza dello studio e introdotto la seconda edizione della "per immagini", realizzata dai licei Cantalamessa, Galilei e Leopardi.