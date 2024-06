La casa da 8 milioni nel cuore di Londra con un felino in giardino

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 3 giugno 2024) Animali domestici che hanno iniziato a sparire e misteriosi avvistamenti di una creatura felina che somigliava ad una pantera: così è cominciata la bizzarra storia di una bellissima villa che ha ottenuto il nome di “Beast Mansion”, proprio per via della “bestia” che si aggirava per il suo. Ma di che cosa si trattava? L’enigma è presto stato risolto, ma ha affascinato moltissime persone. E oggi laè in vendita, per ben 8di sterline. Dove si trova la Beast Mansion Siamo neldi, in una delle aree più belle della città: si tratta del quartiere di Cricklewood, una zona verdeggiante situata a nord del centro abitato, lontana dal traffico e dal caos della capitale. Un tempo era un piccolo borgo rurale, poi venne pian piano incorporato ai sobborghi londinesi, con l’espandersi della linea di confine cittadina.