Jesi Il torneo Lisippo di Fano agli Esordienti dell’Aurora

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ora la presenza aldel Titano di San Marino insieme a Juventus, Cesena, Spal e Vis Pesaro, 3 giugno 2024 – Gliclasse 2012hanno vinto ildi. I giovanissimi atleti hanno vinto tutte le partite in una manifestazione che ha visto la presenza di società come il Delfino, Real Metauro, Vigor Senigallia, Sant’Orso, Carissimi, Della Rovere e Valfoglia. Ilsi è concluso sabato con l’Aurorache ha battuto in semifinale la Vigor Senigallia e poi in finale il Sant’Orso. La formazione prima classificata parteciperà ora nel prossimo fine settimana aldel Titano di San Marino che prevede oltre alla presenza di squadre del riminese e di San Marino anche club professionisti come Juventus, Cesena, Spal e Vis Pesaro.