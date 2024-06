Adesso Monna Lisa assiste i viaggiatori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) LA GIOCONDA ABBANDONA la cornice che l’ha intrappolata per secoli per fare ritorno in Italia. Un annuncio improvviso ha sorpreso i passanti di Times Square, e il video virale sull’account instagram @real ha raccolto oltre 2,5 milioni di visualizzazioni e quasi 40 mila interazioni, scatenando sorpresa e curiosità a livello globale. Prliamo di un viaggio da seguire attraverso i social media, aperto a tutti gli ammiratori del capolavoro, invitati a partecipare a un’esperienza unica: seguire il suo viaggio di ritorno in Italia tramite aggiornamenti in tempo reale e post creativi. Oltre ad essere la prima intelligenza artificiale italiana nel mondo del travel, "" si afferma così anche come un influencer digitale. Progettata da Visit Italy, canale di promozione indipendente dell’Italia nel mondo, questa realtà interamente digitale è ispirata al volto più famoso nella storia dell’arte ed è stata portata alla vita grazie a tecnologie all’avanguardia, diventando un rivoluzionario strumento di pianificazione dei viaggi e un punto di riferimento nel mondo digitale.