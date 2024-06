Salvini | Chiederemo alle Camere il voto contro la guerra

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 2 giugno 2024) MILANO – Matteoimpernia sul tema della pace tutta la manifestazione di piazza del Duomo, a Milano. In cui divide la scena con Roberto Vannacci, unico candidato – peraltro indipendente – ad avere la possibilità di intervenire dal palco, proprio prima del segretario leghista. Gli altoparlanti diffondono “Give peace a chance” di John Lennon e Yoko Ono, il comizio si conclude con “Generale” di Francesco De Gregori, addiritturacita dal palco Bob Dylan e si interrompe per lasciar risuonare le note di “Blowing in the Wind”. Il leader della Lega promette di “sabotare qualunque iniziativale nostre radici e il nostro sangue” e di “scatenare l’inferno” al segnale dei suoi sostenitori, come ‘Il Gladiatore’ di Russell Crowe. I sostenitori in piazza, circa un migliaio, nelle parole di Vannacci diventano quindi “una legione”.