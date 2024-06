Podismo In 2 250 alla 5 30 di Formigine L’evento si sposta al Novi Sad

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024)si è svegliata venerdì al suono di 4.500 piedi che hanno corso o camminato l’ottava edizione della For Run 5.30, manifestazione organizzata dPodisticase per promuovere la corsa, la socialità e raccogliere fondi da destinare in beneficenza. Dei 2.250 partenti, 1000 sono gli studenti degli istituti scolasticisi e non solo (che hanno percorso all’alba 5,5 chilometri per le strade del comune). Grazie a questa iniziativa, che riprende l’esperienza della più famosa 5.30 di Modena, sono stati raccolti altri 5.600 euro che, sommati a querlli raccolti nelle precedenti edizioni, portano a ben 47.000 euro l’importo andato in beneficenza. Soldi in massima parte destinati agli impianti sportivi, alle attrezzature scolastiche, al verde pubblico ed a corsi di ginnastica gratuiti, ma finiti anche in iniziative assistenziali.