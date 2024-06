Milan brutto colpo | rischia grosso cambia tutto

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 2 giugno 2024) In casaarriva un: il club rossonero ora rischio, le notizia sono sono positive per la società ed i tifosi Ilè ancora alla ricerca del profilo giusto per quanto riguarda l’allenatore: nel mirino c’è Paulo Fonseca che sembra aver sbaragliato tutta la concorrenza. I rossoneri hanno individuato nel lusitano il candidato ideale per il dopio Pioli. Una scelta che non convince tutti, anche alla luce dei recenti risultati ottenuti dal tecnico.per la società (Ansa Foto) – RompipalloneCon il Lille, squadra attualmente allenata, è infatti arrivato solo al quarto posto in Ligue 1 ed in molti stanno storcendo il naso anche alla luce degli allenatori disponibili sul mercato. Il sogno dei tifosi rossoneri era Antonio Conte, ormai al Napoli, na anche altri profili sono stati immediatamente scartati, forse troppo frettolosamente.