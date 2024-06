Fonte : firenzepost di 2 giu 2024

Invece il senatore della Lega, Claudio Borghi attacca il presidente della Repubblica per una frase sull'Unione Europea, fino a chiederne le dimissioni: "Se il Presidente pensa davvero che la sovranità sia dell'Unione europea invece che dell'Italia, per coerenza dovrebbe dimettersi, perché la sua funzione non avrebbe più senso" L'articolo Mattarella, Borghi attacca: “Se crede che la sovranità sia dell’Ue e non dell’Italia si dimetta”.

Mattarella Borghi attacca | Se crede che la sovranità sia dell’Ue e non dell’Italia si dimetta Salvini frena Opposizioni insorgono