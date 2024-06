Hamilton lancia la bordata | Sono pazzi i peggiori

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 2 giugno 2024) Lewisva giù durissimo: l’attacco è senza precedenti, il pilota hato una vera e proprianei loro confronti Sette titoli mondiali, uno – a suo dire – scippato nel 2021 complice l’assurda decisione di Michael Masi nell’ultimo Gran Premio ed un ottavo da conquistare il prima possibile. Se giocassimo ad “Indovina Chi?”, la risposta sarebbe già bell’è pronta. Il riferimento è naturalmente a Lewis, pilota della Mercedes. Lewisuna(Ansa Foto) – RompipalloneIl britannico sta faticando più del dovuto nelle ultime stagioni: dall’avvento del nuovo regolamento delle monoposto ad effetto suolo è iniziato il dominio della Red Bull che non è ancora terminato. Anche in questa stagione la monoposto di Stoccarda non è certo competitiva: alle spalle della scuderia anglo-austriaca, anche Ferrari e McLarenun passo in avanti rispetto al team di Brackley.