Fiorentina Italiano annuncia l’addio | ai dettagli il sostituto in viola

(Di domenica 2 giugno 2024) E’ finita l’avventura di Vincenzosulla panchina della. La conferma è arrivata proprio dall’allenatore al fischio finale della vittoria in campionato contro l’Atalanta. “Potevamo anche noi oggi arrivare con un giusto premio. Sono stati 3 anni bellissimi, penso di andarmene diverso e migliorato per quello che mi hanno dato la società, i ragazzi e il popolo. Non abbiamo aggiunto un trofeo, ma il percorso è stato grandioso. Mi dispiace per i ragazzi, la gente meritava la gioia che ha avuto Bergamo. Sono stati 3 anni positivi, per i rapporti creati con i ragazzi. Si aprono nuove pagine, ma i rapporti creati rimarranno per sempre”. Sono le parole del tecnico sul futuro. “Quando si arriva ad un certo livello e non riesci ad andare oltre, l’ambiente chiede uno sforzo maggiore.