Ferrini sul palco con Pizzol | Due ‘Vitelloni in libertà’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Per la rassegna teatrale ‘Domeniche al Castello... Romagna e dintorni’ stasera (21.15), nell’antico maniero che sovrasta il borgo di Cusercoli, Maurizioe Giampieroproporrannoin libertà (Il libro dei vitelloni)’.ha inaugurato la comicità made in Romagna – commenta Giancarlo Dini della DireFare, curatore della rassegna – con vari e famosi personaggi che si affacciano ancora oggi alla tv dalla signora Coriandoli al venditore di pedalò.Il forliveseha dato vita attraverso Zelig a vitelloni e frati. I due comici, amici nell’ arte e nella vita si lanciano sulla pista di questo grande circo che dalla via Emilia arriva alla Riviera tra fatti e misfatti, volti e voci, battute e racconti dove la terra e il mare, la realtà e la fantasia si intrecciano" (info: 376.