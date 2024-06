Ecco perché Anna ha perso subito | fango dalla Russia su Jannik Sinner e la fidanzata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024)Kalinskaya si è fermata al secondo turno del Roland Garros femminile. Nella notte parigina, la tennista russa, testa di serie numero 23 edi, si è arresa in tre set alla canadese Bianca Andreescu, vincente in rimonta con il punteggio di 1-6 7-5 6-3. Altri risultati di secondo turno: Andreeva (Rus) b. Azarenka (Blr, 19) 6-3 3-6 -5 Bogdan (Rou) b. Pavlyuchenkova (Rus, 20) 6-4 6-4. Dopo il ko la tennista russa, nuovadi, si è accomodata in tribuna a Parigi ad assistere alla sfida tra il suo nuovo compagno,, e il russo Pavel Kotov. E da Mosca sono arrivate accuse pesantissime sull'atleta. "Kalinskaya, a quanto pare, aveva fretta di tornare a casa da, anche se avrebbe dovuto vincere,Andreescu, dopo una lunga assenza dai campi, non aveva ancora ritrovato la sua forma".