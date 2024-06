Capitale del libro? Solo intrattenimento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) "’La proposta “culturale’ del candidato a sindaco del Pd Mezzetti di fare di ’Modenadel’, rientra nel concetto connaturato alla sinistra di spacciare per Cultura le manifestazioni classificabili, tutt’al più, come, spettacolo, carnevalata, se non proprio propaganda, perché, a differenza della Cultura vera, che libera, che insegna, che fa crescere le persone, questa è controllabile, manipolabile e orientabile". La valutazione è della candidata sindaco, la professoressa Maria Grazia Modena (Modena per Modena). "Queste iniziative altro sono le manifestazioni da format televisivo come il Gay Pride, il Festival della filosofia, il Motor Valley Fest, le parate Enogastronomiche. Forse era più coerente, viste le solide basi costruite, proporre ’Modenadel gnocco fritto’, che non alimenterà l’anima, ma soddisferà il palato".