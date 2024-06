Vip Champion scatta la festa a Capri | le foto e i video più belli dell’evento

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 1 giugno 2024) Vip, le immagini più belle dellaorganizzata da 361 On Demandlaal Vip2024, che si sta svolgendo adal 31 maggio al 2 giugno 2024. Numerose stelle hanno preso parte all’evento, organizzato dall’imprenditore Giuliano Annigliato: da Pamela Prati a Tosca D’Aquino, Elisabetta Gregoraci e Valeria Marini, passando per il conduttore Alfonso Signorini, gli ex gieffini Samira Lui, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti, ma anche Alex, Delia Duran, Marco Maddaloni e Simona Tagli. Presenti all’evento anche il calciatore e attaccante del Como Patrick Cutrone, ex Milan, Audrey Chabloz, altra ex conoscenza del Grande Fratello, Valentina Modini e Ceciliaotti. Immancabile poi il consueto appuntamento con il torneo di tennis rivolto agli ospiti, così come i party e i dj set sotto le stelle.