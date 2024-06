Shut Up And Dance il video del nuovo brano di Sophie and the Giants

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 1 giugno 2024) L’artista multiplatino ingleseand theha pubblicato il suosingolo (eclip), “up and”. Il, che è stato lanciato in anteprima alle radio italiane il 10 maggio, è già tra i brani più trasmessi dai network nel nostro Paese. “Up And” è una hit estiva: “l’ho scritta per far sentire le persone vive e per farle ballare e muovere i piedi a tempo” – raccontaScott.Up Andè unperfetto per le piste da ballo, realizzato per unire le persone, sia gli amici di sempre, sia sconosciuti. “Il mondo è un vero disastro in questo momento e la mia canzone vuole far dimenticare il dolore e la paura e far battere i cuori ancora una volta”, prosegue l’artista.clip BIOGRAFIA Voce di “Hypnotized”, ilpiù suonato dalle radio italiane nel 2020 firmato dal DJ tedesco Purple Disco Machine, successo confermato dalla hit “Right Now” – rimasta per 7 settimane consecutive nella Top 5 dell’airplay radiofonico in Italia nonché tra i 10 brani più programmati di tutto il 2021.