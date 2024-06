Paestum si inaugura la Summer Parade al Dum Dum Republic

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 1 giugno 2024) Tempo di lettura: 5 minutiLasciatevi ammaliare dal canto delle sirene! Poeti e marinai, viaggiatori e naviganti, il Dum Dumsta per spalancare le sue porte su nuovi orizzonti sonori inesplorati. Illuminati dal chiarore delle stelle, si torna a ballare in riva al mare per il grande sabato notte del più famoso beach club del Cilento. Adre la, sabato 1° giugno 2024 dalle ore 23 saranno Dj Delta, straordinario cultore musicale, dj performer, tra i più importanti turntablist italiani, party rocker e avido collezionista di vinili, mentre l’open act sarà affidato a un talento tutto campano Ubaldo Serra, Dj e producer, founder di “Deep Conversations Music”, progetto che mette insieme vinili e strumenti. «Una lunga notte sotto le stelle che intende celebrare la bellezza e la magia dell’estate, ritrovandosi tutti insieme a ballare e cantare al chiarore della luna», esordisce Biancaluna Bifulco, titolare del Dum Dum, da sempre proiettata alla ricerca continua di innovazioni musicali, fuori dai contesti mainstream, per offrire alla platea le migliori esperienze dello scenario globale, in linea con i principi ispiratori che la animano: libertà, incontro tra i popoli, rispetto, umanità, inclusione e costruzione della pace, per educare all’arte e alla bellezza, in un mondo senza barriere.