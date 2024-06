Il Fatto Quotidiano – Caso plusvalenze | la Procura indaga anche sull’Inter

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) “As Roma: ora s’“. Titola così Il, che ha raccontato come, una volta chiuse le indagini sul club capitolino, stralcio del filone Juve, i pm hanno inviato gli atti a Milano, Bergamo (Atalanta) e Modena (Sassuolo). In particolare, lavuole vederci chiaro sull’operazione che nell’estate 2018 portò Radja Nainggolan all’Inter in cambio di un conguaglio economico e i cartellini di Zaniolo e Santon, valutati rispettivamente 4,5 milioni e 9,5 milioni. Secondo i pm, infatti, l’operazione generò una plusvalenza di 31,9 milioni (stando al bilancio), quando in realtà avrebbe dovuto portarne 24. “Nell’ambito delle operazioni ‘a specchio’ esaminate, sembra che la contabilizzazione abbia assunto il ruolo di fine.