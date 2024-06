Firenze | tentato furto in una casa 50enne arrestato dalla polizia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 –per. Protagonista un brasiliano di 50 anni, fermatodi Stato in viale Torricelli. Tutta ha inizio venerdì scorso, 31 maggio, intorno alle 18,30. E’ in quel momento che un attento vicino dellapresa di mira dal balordo nota uno sconosciuto che stava ripetutamente citofonando alla porta dell’abitazione poi ‘visitata’. Non solo. Prendeva pure a calci e pugni il cancello. Il residente è andato subito a vedere di persona e si è accorto che, nel frattempo, il cancello dell’abitazione accanto alla sua era stato visibilmente danneggiato. Senza perder tempo, il coscienzioso cittadino ha subito chiamato il 112 e, allo stesso tempo, ha dato la brutta notizia al suo vicino di. Le volanti sono arrivate in un soffio ed hanno fermato ilche, secondo quanto ricostruito, sarebbe uscito dal garage della vittima con in mano una scultura in bronzo raffigurante un'aquila ed un paio di occhiali da moto indossati sopra la testa.