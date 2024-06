Donnarumma | Spalletti si emoziona quando parla di Napoli In Nazionale mi dà tanti consigli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 1 giugno 2024) Gigio, capitano dellaitaliana, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport come sta vivendo gli ultimi giorni prima di cominciare l’Europeo. Ricordiamo che la competizione si terrà dal 14 giugno al 14 luglio in Germania.: «sidi» Rispetto a tre anni fa sono cambiate le cose, sei il capitano. È una fascia o è una responsabilità? «Sicuramente è molta responsabilità, sono orgoglioso di portare la fascia e di essere un esempio. Ed ènte perché poi portare la fascia da capitano dellaè un onore e un privilegio». Hai avuto grandi esempi: Chiellini, Buffon, Bonucci, Maldini, Cannavaro ovviamente…ci sono capitani cheno tanto, ci sono capitani cheno poco… tu che capitano sei e sarai? «Io cerco di dare l’esempio, di essere me stesso…il Gigio di sempre, non modificando niente.