Aversa alle elezioni | Matacena PD e Comune non adempiono a scadenze su trasparenza

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 1 giugno 2024). Domenica 26 maggio sono scaduti i termini per gli adempimenti in fatto diche prevedono (ai sensi del DPR 313/02, della legge 3/19 e del DL 77/21) l’obbligo di pubblicazione del curriculum vitae di ciascun candidato e il relativo certificato del casellario giudiziale. Ad, però, gli adempimenti in fatto disembrano essere diventati un optional su cui soprassedere. “Un segnale pericolosissimo per chi si candida a governare una città comeche richiede la massima attenzione in fatto di” sostiene Eugenia D’Angelo, candidato sindaco per il movimento il Basilisco. “Ad oggi nessuno degli altri candidati ha adempiuto agli obblighi previsti dnormative. Nella coalizione di centrosinistra mancano i certificati del Partito Democratico, forse in ossequio alla battaglia per la legalità di cui ha parlato la segretaria Schlein.