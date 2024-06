Andrea Favero potrebbe aver stordito Giada Zanola prima di gettarla sulla A4 | la scoperta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 1 giugno 2024) Un tragico episodioA4 che lascia molti interrogativi., 34 anni, madre di un bimbo, è stata gettata da un cavalcavia e successivamente travolta., suo compagno e padre del loro figlio, resta in carcere con l’accusa di omicidio. Gli inquirenti ipotizzano che la donna possa essere stata stordita o uccisadel lancio. Il cellulare della vittima, fondamentale per le indagini, è ancora introvabile. Ipotesi in esame La possibilità chefosse priva di sensi o già morta quando è stata gettata dal cavalcavia è sotto la lente degli investigatori. L’autopsia non ha fornito riscontri definitivi e sarà l’esame tossicologico, atteso tra un mese, a chiarire se la donna fosse sotto l’effetto di sostanze., durante l’interrogatorio, ha scelto di non rispondere.