Allerta sicurezza a Roma | in campo 1000 agenti per manifestazioni ed eventi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 – L’attenzione è massima oggi a. Iriflettori sono puntati sulladella Capitale che nel pomeriggio ospiterà diversi: dalla chiusura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia, con il comizio di Giorgia Meloni in piazza del Popolo, al corteo “contro il governo della guerra” e per la Palestina promosso da Potere al Popolo e dai collettivi universitari, che partirà da piazza Vittorio. Entrambi glisono previsti nel pomeriggio, a partire dalle 14. Saranno mille gli operatori delle forze dell’ordine inper gestire l’ordine pubblico. Per la manifestazione, che raggiungerà Porta Pia, sono state ‘preavvisate’ alla questura duemila persone ma è probabile che la partecipazione sia più ampia. I manifestanti percorreranno via Principe Eugenio, viale Alessandro Manzoni, via Giovanni Giolitti, via di Santa Bibiana, piazza di Porta San Lorenzo, piazzale Tiburtino, via Tiburtina, via dei Marruccini, piazzale Aldo Moro, viale delle Scienze, viale dell’Università, viale Castro Pretorio e viale del Policlinico.