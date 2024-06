Abbandonato in coma dopo pestaggio fermato un 24enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 1 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiC’è una possibile svolta nelle indagini deldi un 49enne, ridotto inin una zona boschiva il 22 maggio scorso a Piombino (Livorno). Nella mattina di ieri, l’uomo, di origini campane, si è risvegliato dalmentre due giorni fa i carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di un, conterraneo della vittima e titolare di una pizzeria, accusato di tentato omicidio in concorso con un’altra persona ancora in corso di identificazione. Il fermo è stato poi convalidato ieri dal gip che ha che disposto la misura cautelare della custodia in carcere. L’Arma spiega, in una nota, “che è stata eseguita una ricostruzione minuziosa dei fatti, anche alla luce di vicende che” avevano riguardato alcuni sospettati “nei giorni immediatamente precedenti, peraltro anch’essi relativi a diverse vicende giudiziarie in cui sospettati/aggressori risulterebbero essere sempre contrapposti alla vittima”.