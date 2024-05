Sinner oggi può diventare il numero 1 al mondo | cosa deve succedere nel match Djokovic-Carballes Baena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Parigi, 30 maggio 2024 – Jannikè a un passo daliluno del. Un risultato storico, mai raggiunto prima da un tennista italiano. E se l’altoatesino è stato sempre artefice del suo destino, grazie a una scalata a suon di vittorie che l’ha visto anche portare a casa il primo torneo dello Slam (successo su Medvedev agli Australian Open), ecco che per salire sul tetto del ranking Atp dovrà questa volta guardare ai risultati degli altri e in particolare di Novak. Italy's Jannikcelebrates after winning his men's singlesagainst France's Richard Gasquet on Court Philippe-Chatrier on day four of the French Open tennis tournament at the Roland Garros Complex in Paris on May 29, 2024. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) Roland Garros,liquida Gasquet in tre set e vola al terzo turno L’attuale re del seeding ha un trono quanto mai tremolante e una sua eliminazione al Roland Garros consegnerebbe scettro e corona al ventitreenne di Sesto Pusteria.