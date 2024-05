PecchiaBenitez il mio maestro

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 30 maggio 2024) Pecchia”Benitez il mio” Lavorare con Benitez è stato molto formativo; frequentare il Bernabeu è stato un sogno» Le parole di Fabio Pecchia, tecnico del neopromosso Parma, sulla sua carriera da allenatore: «L’incontro con Benitez decisivo» Fabio Pecchia, dopo la promozione in Serie A conquistata con il Parma, ha parlato del suo percorso da allenatore al canale Youtube di Panini. Di seguito le sue parole. PERCORSO DA ALLENATORE – «Già dalla mia esperienza a Frosinone le mie scelte erano in proiezioni del mio futuro, avevo le idee molto chiare, volevo fare l’allenatore. La scelta successiva infatti fu quella di andare a Foggia, fare un ultimo anno da giocatore e poi fare l’allenatore. Poi ci sono le esperienza come vice di Benitez, tra Napoli, Real Madrid e Newcastle.