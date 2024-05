Zelensky | Putin avanzapronti a reagire

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 29 maggio 2024) 23.00 "L'Ucraina si sta preparando per ulteriori attività nemiche al fronte e comprende chiaramente quali compitiassegni al suo esercito e per quale scopo. Gli risponderemo di sicuro". Lo ha detto il presidente ucrainonel suo discorso video notturno: "Ho ricevuto i rapporti dal comandante in capo, dal capo di Stato maggiore e dal ministro della Difesa sulla situazione attuale al fronte. L'attenzione è rivolta a tutte le direzioni, in particolare Pokrovsk e Kurakhove,nel Donetsk e Kupiansk e Kharkiv",ha detto