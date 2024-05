Highlights Sinner-Gasquet 6-4 6-2 6-4 primo turno Roland Garros 2024 VIDEO

Fonte : sportface di 29 mag 2024

Il video con gli highlights di Sinner-Gasquet, incontro valido per il secondo turno del Roland Garros 2024. Match sempre sotto controllo per Jannik, che spezza la resistenza del beniamino di casa in tre set, con il punteggio di 6-4 6-2 6-4 e ora affronterà uno tra Wawrinka e Kotov al terzo turno.

