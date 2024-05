Il buio nell’anima, recensione (no spoiler) del thriller con Jodie Foster

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 28 maggio 2024) La conduttrice radiofonica Erica Bain è alla vigilia delle nozze con il suo fidanzato, il dottor David Kirmani. Una sera la coppia sta portando a spasso il cane nel parco cittadino quando si imbatte in tre balordi che li aggrediscono violentemente: ad avere la peggio è l’uomo che, in seguito alle ferite riportate, muore su un letto d’ospedale. Erica sopravvive e qualche settimana dopo fa ritorno a casa ma è profondamente scossa, con il terrore di uscire che la attanaglia. Dopo averlo superato, prende una drastica decisione e compra una pistola illegalmente, con l’intenzione di usarla per eliminare dalla città i criminali. Il suo battesimo del fuoco è in un minimarket dove lei si trovava per puro caso, nel quale uccide un ladro che aveva appena sparato al proprietario.