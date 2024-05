Mary e Margherita di Danimarca in rosa acceso per il compleanno del Re il regalo alla moglie

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il 14 gennaio scorso Frederik è diventato Re di, grazie all’abdicazione della madre, comunicata negli ultimi giorni di dicembre 2023. Con il sovrano danese è ascesa al trono del paese scandinavo anche, sua consorte dal 14 maggio 2004. Lo scorso 26 maggio, quindi, Frederik ha festeggiato il primoda sovrano e, per l’occasione, il sovrano ha salutato i sudditi dal balcone del palazzo dell’Amalienborg, insieme a tutti i membri della sua famiglia. Con il Re, ovviamente, si trovavano anche lae la madre. Le due importanti donne della casa reale danese hanno scelto dei look simili per l’occasione speciale, sfoggiando, entrambe, degli abiti in tonalitàdi, look a confronto Re Frederik diha compiuto 56 anni, festeggiando il primoda sovrano in un modo davvero speciale.