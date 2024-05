La Corte dell’Aja non ferma Netanyahu | nuova strage di civili a Rafah

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 27 maggio 2024) C’era da aspettarselo che l’ordine delladell’Aia di imporre un immediato cessate il fuoco asarebbe stato ignorato dal governo di Israele, guidato dal primo ministro Benjamin. Quello che nessuno si sarebbe aspettato, però, è che l’esercito di Tel Aviv non solo non si sarebbeto ma avrebbe addirittura alzato la posta in gioco, aumentando l’intensità degli attacchi sulla città al confine con l’Egitto, in cui trovano riparo oltre 700mila sfollati, arrivando perfino a colpire un’area umanitaria e causando l’ennesima carneficina, in risposta al lancio di alcuni razzi da parte dei terroristi palestinesi. Israele ignora lae bombarda pure un’area umanitaria dell’Onu acausando unadiAd essere colpita è stata una tendopoli dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) dove, secondo fonti arabe, avrebbero perso la vita almeno 40 persone.