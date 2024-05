Pagelle Frosinone-Udinese 0-1 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di domenica 26 maggio 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di. Partita ad altissimo tasso emotivo con entrambe le squadre che si giocano la salvezza in novanta minuti di sopravvivenza. L’parte meglio e sfiora il gol del vantaggio nei primi dieci minuti della partita. Ma con il passare dei minuti i ragazzi di Eusebio Di Francesco prendono la partita in mano e sfiorano a ripetizione il gol del vantaggio: Soulè prende la traversa su punizione, Brescianini il palo ed Okoye compie almeno due parate straordinarie. L’, alla prima volta che si riaffaccia nella metà campo offensiva dopo almeno un’ora di nulla, trova il gol con Davis facendo impazzire di gioia il pubblico friulano.

