La Francia va all-in sull’IA | pronti investimenti per 400 milioni

In un contesto globale in cui l'intelligenza artificiale (IA) sta assumendo un ruolo sempre più centrale, la Francia si posiziona come uno dei leader europei nel settore, grazie a una serie di iniziative ambiziose annunciate durante l'edizione 2024 di VivaTech a Parigi. La Francia va all-in su IA -Ansa- Notizie.comMarina Ferrari, segretaria di Stato per il Digitale, ha inaugurato l'evento in assenza del Presidente Emmanuel Macron. Ha espresso un forte sostegno alla French Tech, evidenziando come la Francia sia diventata la culla di 32 "unicorni" tecnologici. Nonostante le sfide finanziarie per le startup, Ferrari ha mostrato ottimismo verso i progressi nel campo della deeptech e dell'intelligenza artificiale.