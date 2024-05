Gasperini | Sono legato all’Atalanta e lo sarò ancora

(Di domenica 26 maggio 2024) (Adnkronos) – Gian Pierorimane allenatore dell’Atalanta. Al Napoli, salvo sorprese, andrà Antonio Conte. “Quanto ho tentennato con il Napoli? Non è così,sempre stato molto concentrato sulle partite che doveva fare l’Atalanta, sull’Europa League, sulla Coppa Italia e sul campionato per raggiungere la Champions”, dice l’allenatore nerazzurro a Sky. “E’ evidente che De Laurentiis abbia da anni parole di apprezzamento per me, questo non lo nego e mi fa molto piacere. Credo di essere stato nei suoi pensieri con tanti altri allenatori e credo che il Napoli farà la sua scelta. Ioun allenatoree quindi lo. Il Napoli sicuramente farà una grande squadra, neconvinto, perchè ha già una grossa base”, aggiunge.

Gasperini chiude il discorso Napoli: "Credo fossi nei pensieri di De Laurentiis, ma io sono legato all'Atalanta" - gasperini chiude il discorso Napoli: "Credo fossi nei pensieri di De Laurentiis, ma io sono legato all'Atalanta" - Il Napoli farà la sua scelta: io sono legato all’Atalanta e quindi lo sarò ancora". Così Gian Piero gasperini, nel post vittoria contro il Torino, ha chiuso il discorso Napoli parlando ai microfoni di ... napolitoday

Gli ultimi verdetti: Il Frosinone in B, l'Empoli salvo, Napoli senza Europa - Gli ultimi verdetti: Il Frosinone in B, l'Empoli salvo, Napoli senza Europa - È il Frosinone la terza squadra retrocessa in serie B dopo Sassuolo e Salernitana, secondo il verdetto delle partite serali dell’ultima giornata che vedono invece la salvezza dell’Udinese, vittorioso ... gds

Utimi verdetti della Serie a: il Frosinone in Serie B, Empoli e Udinese salve. Solo 5 italiane in Champions - Utimi verdetti della Serie a: il Frosinone in Serie B, Empoli e Udinese salve. Solo 5 italiane in Champions - È il Frosinone la terza squadra retrocessa in serie B dopo Sassuolo e Salernitana, secondo il verdetto delle partite serali dell'ultima giornata che vedono invece la salvezza dell' Udinese, vittorioso ... ansa