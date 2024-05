Triathlon - Cassandre Beaugrand vince la tappa di Cagliari delle World Series L’Italia stacca il 3° pass femminile per Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024)ha fatto la voce grossa nella prova eliteche si è disputata a. Nello splendido scenario della spiaggia del Poetto la francese ha vinto in volata una gara molto combattuta nella quale, purtroppo, le padrone di casa non hanno brillato. Ad ogni modo con questa provaottiene ufficialmente il terzoper i Giochi di2024. Saranno 5, in totale, quindi, gli azzurri impegnati sotto i Cinque Cerchi.ha vinto la prova (su distanza olimpica) con il tempo di 1:47.25 con un margine risicato di appena 3 secondi sulla tedesca Lisa Tertsch, mentre completa il podiotano la britannica Beth Potter a 6. Quarta posizione per la francese Emma Lombardi con un distacco di appena 7 secondi dalla connazionale, quinta per la lussemburghese Jeanne Lehair a 26 secondi, mentre è sesta la britannica Georgia Taylor-Brown a 38.