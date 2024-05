LIVE F1 - GP Monaco 2024 in DIRETTA | Verstappen si avvicina ma Leclerc rimane in vetta Alle 16 00 le qualifiche

Barcellona, 25 maggio 2024 – Ancora Aprilia nelle qualifiche del Gran Premio di Catalunya 2024 di Motogp. E ancora Aleix Espargaro. Dopo aver fatto segnare il miglior tempo nelle prove libere di ieri e nelle Fp2 di stamattina, il pilota di casa vola anche in qualifica, centrando in un finale al cardiopalma il nuovo record della pista in 1'38'190, tempo che ovviamente vale la pole position per la sprint race di oggi (diretta dalle 15) e per il Gp di domani.

