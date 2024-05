Inchiesta Olimpiadi - salta l’interrogatorio di Novari

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 24 maggio 2024) Èto ieridi Vincenzo(nella foto), l’ex ad della Fondazione Milano-Cortina 2026, indagato nell’, riguardante le, per corruzione e turbativa d’asta, assieme all’ex dirigente Massimiliano Zuco e all’imprenditore Luca Tomassini. Il faccia a faccia coi pm è stato aggiornato a data da destinarsi. Intanto, anche ieri i pm hanno proseguito con le audizioni di testimoni, sul capitolo delle assunzioni nella Fondazione, per il quale è stato aperto un altro fascicolo per abuso d’ufficio e turbativa. Tra i 380 assunti, il secondogenito di Ignazio La Russa, la ex segretaria del presidente del Senato, la nipote dell’ex premier Mario Draghi (nessuno è indagato). Faro anche su un contratto per “servizi tecnologici” stipulato dalla Fondazione con Deloitte Usa da 176 milioni. Malagò si candida a rimanere al suo posto Sempre ieri, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, presidente anche della Fondazione olimpica, circa l’indagine a Un Giorno da pecora, ha dichiarato: “Non sono preoccupato.