Superbonus - il decreto è legge | via libera alla Camera Dallo spalma-crediti ai controlli anti-frode | ecco cosa cambia

Via libera della Camera al dl Superbonus, è legge - Via libera dell'Aula della Camera al decreto Superbonus. I sì sono stati 150, i no 109. Il provvedimento, che aveva già ricevuto il via libera dal Senato il 16 maggio, diventa legge. Tra le principali ...