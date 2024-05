LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | Pirelli subito fuori! Attesa per Asya Tavano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.07: L’azzurro stava controllando l’incontro e si è fatto sorprendere dall’austriaco che lo ha sollevato e gettato a terra. L’Italia perde immediatamente il suo rappresentante nei -100 kg 10.05: Nooooooooooooooo! Ippon di Fara che elimina l’azzurro al turno preliminare 10.04: Uno shido per Fara 10.03: Waza ari! 10.02: Uno shido per9.59:sul tatami contro l’austriaco Fara 9.58: Nei -100 kg Gennaro, che al momento ha in tasca la qualificazione ai Giochi, avrà all’esordio l’austriaco Aaron Fara, prima di dover fronteggiare il canadese Shady Elnahas. Nella +100 kg non ci sono azzurri al via 9.55: Nei +78 kgesordirà al secondo turno contro la lituana Sandra Jablonskyte. L’azzurra non è tra le favorite ma è cresciuta non poco nelle ultime stagioni e vorrà confermare i progressi. 9.52: Allo stato attuale delle cose, l’Italia sarebbe virtualmente qualificata alle Olimpiadi in 11 categorie di peso individuali e di conseguenza anche per la prova a squadre mista.