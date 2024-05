Inter - da Zhang a Oaktree l’obiettivo per il 2024 25 resta lo stesso

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nonostante il cambio di proprietà ufficializzato ieri tra la famigliae il fondo californianoprincipale per l’in vista della prossima stagionesempre lo. NESSUN CAMBIAMENTO – Si sta ormai per concludere la stagione 2023-, che all’ha portato il ventesimo scudetto dopo la vittoria nel derby contro il Milan, e la seconda stella. Ma anche lo storico passaggio di proprietà dalla famiglia– con Steven non più il presidente nerazzurro – al fondo californiano. Storico, appunto, perché si tratta della prima proprietà americana per quanto riguarda il club. Un cambiamento che non va però a intaccare quello che èprincipale in vista della prossima stagione, quella-2025., il cambio di proprietà non modificaprincipale RICONFERMA – E di quale obiettivo stiamo parlando, se non quello della riconferma in Serie A? Dopo aver alzato il ventesimo scudetto, infatti, non bisogna fermarsi qui.