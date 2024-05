Ilaria Salis è uscita di prigione | è ai domiciliari a Budapest Il padre Roberto | Finalmente l’abbiamo riabbracciata

(Di giovedì 23 maggio 2024)di: è ainon è più in. Attualmente, si trova agli arrestiin un appartamento a. Dopo 466 giorni di detenzione, l’attivista italiana e candidata alle elezioni europee con Alleanza Verdi e Sinistra èquesta mattina alle 10:15 dalladi massima sicurezza ungherese di Gyorskocsi utca e si è trasferita nella casa trovata dalla sua famiglia, dove sarà sottoposta alla misura cautelare. “,” ha dichiarato ilnei momenti concitati della scarcerazione. “Speriamo che questa sia solo una tappa temporanea prima di vederlain Italia”. Il passaggio agli arrestiè stato possibile grazie al bonifico di poco più di 40 mila euro per la cauzione, raccolto da amici e familiari die inviato dall’Italia giovedì 16 maggio.

